USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

JménoUSDC

PoziceNo.7

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0178%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)18.47%

Objem v oběhu61,257,299,638.76895

Max. objem0

Celkový objem61,257,299,638.76895

Poměr v oběhu%

Datum vydání2018-09-30 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno1 USDT

Historické maximum2.349556378332484,2021-11-16

Nejnižší cena0.8774,2023-03-11

Veřejný blockchainETH

