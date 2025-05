UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

JménoUPO

PoziceNo.1847

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.14%

Objem v oběhu113,792,290

Max. objem0

Celkový objem160,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.3777862682047466,2022-04-08

Nejnižší cena0.004031877941935659,2022-11-09

Veřejný blockchainMATIC

Sektor

Sociální sítě

