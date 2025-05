UPC

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

JménoUPC

PoziceNo.214

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.97%

Objem v oběhu90,007,950.6

Max. objem780,000,000

Celkový objem780,000,000

Poměr v oběhu0.1153%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.366687357333415,2025-03-24

Nejnižší cena1.0490959955718784,2023-12-11

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.