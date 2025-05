UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

JménoUNFI

PoziceNo.1660

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)12,24%

Objem v oběhu9 548 650,10357291

Max. objem10 000 000

Celkový objem9 548 651,10357291

Poměr v oběhu0.9548%

Datum vydání2020-11-14 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum43.91306093,2021-03-01

Nejnižší cena0.16605847167079818,2025-04-14

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUnifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.