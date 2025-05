UBX

UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

JménoUBX

PoziceNo.2519

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu45 558 153 243

Max. objem1 000 000 000 000

Celkový objem1 000 000 000 000

Poměr v oběhu0.0455%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00514115,2021-04-10

Nejnižší cena0.000003536515612984,2025-05-02

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.