TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

JménoTUSD

PoziceNo.123

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.98%

Objem v oběhu495,516,083

Max. objem0

Celkový objem495,516,083

Poměr v oběhu%

Datum vydání2018-03-07 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno1 USDT

Historické maximum1.364490032196045,2018-05-16

Nejnižší cena0.917876956195,2020-03-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníTrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.