Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

JménoTRAC

PoziceNo.1210

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.19%

Objem v oběhu21,000,000

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.911982442698248,2023-12-16

Nejnižší cena0.002123294088625495,2024-04-14

Veřejný blockchainBRC20

