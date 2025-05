TNSR

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

JménoTNSR

PoziceNo.501

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.52%

Objem v oběhu389,078,431.10283804

Max. objem0

Celkový objem999,998,477.2837336

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.4518396827456193,2024-04-08

Nejnižší cena0.1088925188700768,2025-04-09

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníTensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.