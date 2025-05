TFUEL

Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

JménoTFUEL

PoziceNo.180

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.17%

Objem v oběhu6,953,996,052

Max. objem0

Celkový objem6,953,996,052

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.68071584,2021-06-09

Nejnižší cena0.000889723475662,2020-03-13

Veřejný blockchainTHETA

PředstaveníTheta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.