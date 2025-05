TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

JménoTARA

PoziceNo.887

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu5,390,499,472

Max. objem12,000,000,000

Celkový objem10,759,064,151

Poměr v oběhu0.4492%

Datum vydání2021-03-19 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07728197,2021-03-22

Nejnižší cena0.000591558231188284,2022-12-24

Veřejný blockchainTARA

