TAP

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

JménoTAP

PoziceNo.3766

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum11.7078358685672,2024-11-02

Nejnižší cena0.5592373505549797,2025-05-05

Veřejný blockchainTAP

PředstaveníTap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.