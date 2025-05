TALENT

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

JménoTALENT

PoziceNo.1969

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu152,115,246.5895271

Max. objem600,000,000

Celkový objem587,052,509.7172114

Poměr v oběhu0.2535%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.15223081340419053,2024-11-04

Nejnižší cena0.006690193613482274,2025-04-22

Veřejný blockchainBASE

Sektor

Sociální sítě

