SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

JménoSXT

PoziceNo.268

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.51%

Objem v oběhu1,400,000,000

Max. objem5,000,000,000

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu0.28%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.1868671285494208,2025-05-08

Nejnižší cena0.10474828680866613,2025-05-19

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

