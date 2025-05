SUNDOG

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

JménoSUNDOG

PoziceNo.465

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.97%

Objem v oběhu997,420,606

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.9974%

Datum vydání2024-08-15 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.37780649048689074,2024-09-27

Nejnižší cena0.027142132435398873,2025-02-03

Veřejný blockchainTRX

