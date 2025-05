STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

JménoSTRM

PoziceNo.1674

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,492,629,682

Max. objem3,041,407,378.956867

Celkový objem3,041,407,378.956867

Poměr v oběhu0.4907%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.29833616488197456,2022-05-06

Nejnižší cena0.000502346011046426,2024-12-16

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

