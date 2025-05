STREAM

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

JménoSTREAM

PoziceNo.1526

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.49%

Objem v oběhu63,806,116

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.0638%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.3127763606523286,2024-12-17

Nejnižší cena0.017016157885463627,2025-04-25

Veřejný blockchainSOL

