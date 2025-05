SPELL

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

JménoSPELL

PoziceNo.383

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu162,019,199,371.3317

Max. objem0

Celkový objem196,008,739,620

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07514751310881196,2021-11-16

Nejnižší cena0.000349821697120155,2023-08-17

Veřejný blockchainETH

