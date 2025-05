SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

JménoSPEC

PoziceNo.893

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)13.16%

Objem v oběhu14,104,697

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.141%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum18.579969338127004,2024-11-30

Nejnižší cena0.9419900604014138,2025-05-08

Veřejný blockchainETH

