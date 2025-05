SNAI

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

JménoSNAI

PoziceNo.971

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.37%

Objem v oběhu902,460,007.006415

Max. objem0

Celkový objem999,989,962.506415

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.08792439122723997,2025-01-09

Nejnižší cena0.008842227514347819,2025-04-07

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.