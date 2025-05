SKL

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

JménoSKL

PoziceNo.290

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.26%

Objem v oběhu5,883,602,671

Max. objem7,000,000,000

Celkový objem6,133,750,000

Poměr v oběhu0.8405%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.22448799,2021-03-12

Nejnižší cena0.01638461369367337,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníSKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.