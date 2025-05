SIGMA

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

JménoSIGMA

PoziceNo.959

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.45%

Objem v oběhu899,849,202.85

Max. objem0

Celkový objem899,849,202.85

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.17333748374701385,2024-11-10

Nejnižší cena0.003830283803696889,2024-08-12

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníSigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.