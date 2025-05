SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

JménoSFUND

PoziceNo.559

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.14%

Objem v oběhu68,418,976.6272287

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.6841%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum16.770178533770316,2021-11-29

Nejnižší cena0.28641308,2021-07-20

Veřejný blockchainBSC

