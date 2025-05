SDR

SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.

JménoSDR

PoziceNo.4131

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem28,700,000,000

Celkový objem22,076,971,988.736866

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001503010929479085,2024-03-08

Nejnižší cena0.000021442292697048,2025-04-07

Veřejný blockchainSDR

