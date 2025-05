SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

JménoSDEX

PoziceNo.523

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu9,164,140,191.615717

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.9164%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.026128646698240266,2024-03-11

Nejnižší cena0.002610586990749239,2023-05-17

Veřejný blockchainETH

