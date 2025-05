SC

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

JménoSC

PoziceNo.242

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu56,025,636,522.075195

Max. objem∞

Celkový objem60,458,295,676.30304

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.11170800030231476,2018-01-06

Nejnižší cena0.000011310199624859,2015-12-01

Veřejný blockchainSC

Sektor

Sociální sítě

