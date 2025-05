RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

JménoRWAINC

PoziceNo.1430

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.15%

Objem v oběhu343,116,245.85

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,992,030.45

Poměr v oběhu0.3431%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.14355853970647262,2024-12-04

Nejnižší cena0.00999,2024-11-25

Veřejný blockchainBASE

