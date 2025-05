ROOT

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

JménoROOT

PoziceNo.1112

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.10%

Objem v oběhu2,277,109,647

Max. objem12,000,000,000

Celkový objem12,000,000,000

Poměr v oběhu0.1897%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4653452372359346,2023-11-21

Nejnižší cena0.00433016327218751,2025-05-28

Veřejný blockchainROOT

Sektor

Sociální sítě

