RMV

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

JménoRMV

PoziceNo.2142

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,01

Objem v oběhu249.893.123

Max. objem0

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.09872345441372067,2024-03-15

Nejnižší cena0.001912759135737554,2025-03-13

Veřejný blockchainMATIC

