RIZ

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

JménoRIZ

PoziceNo.1353

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.11%

Objem v oběhu1,150,957,788

Max. objem0

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.03380782920700334,2025-02-21

Nejnižší cena0.00101630910367032,2025-03-10

Veřejný blockchainBASE

Sektor

Sociální sítě

