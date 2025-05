REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

JménoREX

PoziceNo.598

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.21%

Objem v oběhu1,991,659,479

Max. objem3,000,000,000

Celkový objem3,000,000,000

Poměr v oběhu0.6638%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.0812724117127036,2024-12-18

Nejnižší cena0.0081673460898992,2025-03-12

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

