RET

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

JménoRET

PoziceNo.2208

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu20,117,705,009,195,100

Max. objem50,000,000,000,000,000

Celkový objem50,000,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.4023%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000000000985108983,2023-04-05

Nejnižší cena0,2022-07-01

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.