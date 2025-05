RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

JménoRDNT

PoziceNo.680

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.72%

Objem v oběhu1,218,103,653

Max. objem1,500,000,000

Celkový objem1,500,000,000

Poměr v oběhu0.812%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.49524390520889605,2023-03-20

Nejnižší cena0.011151453356042723,2022-10-20

Veřejný blockchainARB

PředstaveníRadiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.