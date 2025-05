RAY

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

JménoRAY

PoziceNo.80

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)16.42%

Objem v oběhu289,084,142.067797

Max. objem555,000,000

Celkový objem554,998,748.686102

Poměr v oběhu0.5208%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum16.93301586,2021-09-12

Nejnižší cena0.13434154340043583,2022-12-29

Veřejný blockchainSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.