RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

JménoRARE

PoziceNo.536

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.41%

Objem v oběhu834,882,411.6752108

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.8348%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.7891566628107833,2021-10-11

Nejnižší cena0.04631580336761331,2025-03-04

Veřejný blockchainETH

PředstaveníSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.