Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

JménoRAD

PoziceNo.634

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)11.74%

Objem v oběhu51,575,978.89552598

Max. objem99,999,620

Celkový objem99,998,580

Poměr v oběhu0.5157%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum27.35201922,2021-04-15

Nejnižší cena0.6102755059022482,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

