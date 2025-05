QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

JménoQUICK

PoziceNo.916

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.69%

Objem v oběhu752,432,305.1999454

Max. objem0

Celkový objem963,173,869.4682719

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-06-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2250459349499163,2022-05-05

Nejnižší cena0.02029450458698196,2025-02-03

Veřejný blockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.