PYR

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

JménoPYR

PoziceNo.556

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)17.84%

Objem v oběhu43,060,752.34236958

Max. objem50,000,000

Celkový objem50,000,000

Poměr v oběhu0.8612%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum49.73695922655937,2021-12-01

Nejnižší cena0.8806085929424455,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.