PUFFER

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

JménoPUFFER

PoziceNo.627

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)37.49%

Objem v oběhu175,949,105

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.1759%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9974820750431335,2024-12-07

Nejnižší cena0.1379968490783011,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníRevolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.