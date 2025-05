POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

JménoPOLS

PoziceNo.825

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.95%

Objem v oběhu99,209,631.94000003

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.50831978,2021-02-16

Nejnižší cena0.00147639,2020-09-30

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.