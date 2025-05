PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

JménoPI

PoziceNo.26

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0015%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.61%

Objem v oběhu7,243,321,065.496557

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0.0724%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.9816444104522235,2025-02-26

Nejnižší cena0.40123967836094104,2025-04-05

Veřejný blockchainPINETWORK

Sektor

Sociální sítě

