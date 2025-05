PIB

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

JménoPIB

PoziceNo.1097

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu24,150,500,892.670006

Max. objem30,000,000,000

Celkový objem29,696,500,892.670006

Poměr v oběhu0.805%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum292.4109226098197,2021-11-29

Nejnižší cena0.000056931377751,2020-05-07

Veřejný blockchainKLAY

Sektor

Sociální sítě

