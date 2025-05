PEPU

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

JménoPEPU

PoziceNo.964

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu6,551,963,972

Max. objem8,000,000,000

Celkový objem8,000,000,000

Poměr v oběhu0.8189%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06857589003869376,2024-12-12

Nejnižší cena0.001178630334560001,2025-05-05

Veřejný blockchainETH

