PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

JménoPAWS

PoziceNo.3278

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem100,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000363123480094083,2025-04-16

Nejnižší cena0.000070220430045845,2025-05-19

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

