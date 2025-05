ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

JménoORDER

PoziceNo.785

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2,71%

Objem v oběhu252 127 507,64

Max. objem1 000 000 000

Celkový objem1 000 000 000

Poměr v oběhu0.2521%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.3760795578853937,2025-01-22

Nejnižší cena0.07981466770924103,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

