Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

JménoORAI

PoziceNo.582

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.08%

Objem v oběhu13,823,700

Max. objem19,779,272

Celkový objem18,014,986.26

Poměr v oběhu0.6988%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum107.47632244,2021-02-20

Nejnižší cena0.9138843220735346,2022-11-22

Veřejný blockchainORAI

