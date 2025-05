OM

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

JménoOM

PoziceNo.149

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7,08%

Objem v oběhu966.859.171,4338017

Max. objem∞

Celkový objem1.672.452.119,3531425

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.036695049559645,2025-02-23

Nejnižší cena0.01728435325696168,2023-10-12

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

