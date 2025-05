OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

JménoOMG

PoziceNo.752

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.98%

Objem v oběhu140,245,398.24513277

Max. objem140,245,399

Celkový objem140,245,398.24513277

Poměr v oběhu0.9999%

Datum vydání2017-06-27 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.27 USDT

Historické maximum28.351900100708008,2018-01-08

Nejnižší cena0.1702379258498374,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

