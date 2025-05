OMAX

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

JménoOMAX

PoziceNo.1663

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu8,667,996,990

Max. objem0

Celkový objem9,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06023931157245203,2021-11-12

Nejnižší cena0.000200181029052835,2023-04-10

Veřejný blockchainOMAX

Sektor

Sociální sítě

