OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

JménoOAS

PoziceNo.509

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu4,233,247,712.893341

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.4233%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.14417648601504485,2024-02-13

Nejnižší cena0.01257686647200892,2025-04-09

Veřejný blockchainOASYS

