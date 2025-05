NRG

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

JménoNRG

PoziceNo.1553

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.32%

Objem v oběhu97,344,520.28203173

Max. objem0

Celkový objem97,344,520.28203173

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.8980176742,2019-06-25

Nejnižší cena0.022841577272082456,2025-04-09

Veřejný blockchainNRG

PředstaveníEnergi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.